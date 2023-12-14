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TREND
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 00:39

Arka Sıradakiler dizisinin sevilen isimleri! İşte Sevda Dalgıç ve Fırat Çöloğlu'nun son hali

Sevda Dalgıç ve Fırat Çöloğlu, 'Arka Sıradakiler' dizisinde, 'İbo' ve 'Özge' karakterlerini canlandırıyorlardı. Öte yandan dizide, Bülent Çetinaslan ve Sinem Öztürk gibi isimler de yer alıyordu. Ancak Arka Sıradakiler dizisi yıllar önce sona erdi. Bu nedenle Sevda Dalgıç ve Fırat Çöloğlu'nun da son hali merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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