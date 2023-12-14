Arka Sıradakiler dizisinin sevilen isimleri! İşte Sevda Dalgıç ve Fırat Çöloğlu'nun son hali

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Arka Sıradakiler dizisi bir dönem birçok kişi tarafından izleniyordu. Ayrıca dizide dikkat çeken karakterlerden bazıları, Sevda Dalgıç'ın canlandırdığı Özge ve Fırat Çöloğlu'nun canlandırdığı İbo olarak sayılabiliyor. Öte yandan Arka Sıradakiler dizisinde Bülent Çetinaslan, ''Oktay'' ve Sinem Öztürk, ''Gamze'' karakterlerini canlandırıyorlardı.

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ARKA SIRADAKİLER DİZİSİNİN SEVİLEN İSİMLERİ Arka Sıradakiler dizisinde sevilen birçok karakter bulunuyordu. Ancak pek çok kişinin ilgisini çeken karakterlerden bazıları, İbo ve Özge olarak ön plana çıkabiliyordu. Bu nedenle İbo ve Özge karakterlerini canlandıran, Fırat Çöloğlu ve Sevda Dalgıç'ın son hali de merak edilebiliyor.



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Fırat Çöloğlu şimdilerde 37 yaşında. Sevda Dalgıç ise 39 yaşında. Bu nedenle Arka Sıradakiler dizisindeki hallerine kıyasla görünümlerinde değişiklikler olduğu gözlemlenebiliyor. Bunun sonucunda ise Fırat Çöloğlu ve Sevda Dalgıç'ı yıllar sonra ilk kez görenler şaşırabiliyorlar.

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SEVDA DALGIÇ VE FIRAT ÇÖLOĞLU'NUN SON HALİ Arka Sıradakiler dizisinde, Sinem Öztürk ve Bülent Çetinaslan gibi isimlerle birlikte rol alan Fırat Çöloğlu ve Sevda Dalgıç, başarılı oyunculukları ile birçok insanın beğenisini topluyorlardı. Bu nedenle son halleri de merak edilebiliyor.



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İşte Arka Sıradakiler dizisinin Özge ve İbo'su, Sevda Dalgıç ve Fırat Çöloğlu'nun yıllar sonraki hali;

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