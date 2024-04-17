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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 08:58

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi: Facianın boyutu gözler önüne serildi

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi

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