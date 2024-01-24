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TREND
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 17:06

Anne kız geleneksel tasarımlarla porselen fincanı üretiyor

Gaziantep'te küçük yaşlarda porselen üretimine merak salan Zehra Kocabaş, kızıyla geleneksel Türk motif ve süslemelerini kullanarak kahve fincanı üretiyor.

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