Anne kız geleneksel tasarımlarla porselen fincanı üretiyor

Küçük yaşlarda oyun için çamurdan fincan ve bardak yapan Zehra Kocabaş, 2021'de porselen kursuna yazılmaya karar verdi. Aldığı çeşitli eğitimler sonrasında 2022'de kendi işletmesini kuran Kocabaş, geleneksel motif ve süslemelerle kendi tasarımlarını birleştirerek fincan ve süs eşyaları üretmeye başladı.

3 / 6



Anne ve kız, sosyal medyada talep geleneksel Türk motif ve süslemeli fincanları, yurt içinin yanı sıra başta Almanya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeye de gönderiyor.