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Eklenme tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 07:40

Anadolu Ajansı muhabirleri Ukrayna'da ölümden döndü

Ukrayna'daki savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu

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