Anadolu Ajansı muhabirleri Ukrayna'da ölümden döndü

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Ukrayna'daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.

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Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti.

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Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

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Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu.

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Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

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Ukrayna, AA ekibinin de kaldığı Harkiv'deki otele S-300 füzeleriyle saldırıldığını bildirdi

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Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

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