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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:54

Amerikan askerlerini çıldırtan tünel! Ormanda yapraklarla gizlenmiş...

Dünya tarihin en önemli savaşlarından biri burada yaşandı. Modern tarihin en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Vietnam'da ABD'ye karşı inanılmaz bir direniş gösterilen savaştan miras kalan yeraltı tünelleri turistler tarafından a

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