Amerikan askerlerini çıldırtan tünel! Ormanda yapraklarla gizlenmiş...

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Tarihin en önemli gerilla savaşlarından biri burada yaşandı. Amerikan askerlerini delirten yer de işte tam burası.

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Modern tarihin en kanlı savaşlarından biri yaşandı Vietnam'da. Amerikan askerlerine karşı inanılmaz bir direniş gösteren Vietnam'da savaştan miras kalan yeraltı tünelleri şimdi ülkeyi ziyaret eden turistlerin yeni gözdesi.

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Ülkenin en çok turist çeken yeri ise 1965'te başlayıp 1973 yılına kadar aralıksız 8 yıl devam eden Vietnam Savaşı'nda Amerikan askerlerine karşı kamuflaj ve gerilla saldırıları için kullanılan Cu Chi Tünelleri.

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Savaş sırasında 10 bin Vietnamlıya barınma imkanı sağlayan tüneller, bir yeraltı şehrini andırıyor. Zamanında bu tünellerden Amerikan askerlerine saldıran ve hayatta kalan Vietnamlı direnişçiler, bugün turistlere rehberlik yaparak geçimini sağlıyor.

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Tüneller ufak tefek yapılı Vietnamlılara göre yapılmış, gizli girişlerinden hiçbir Amerikalının girdiği vaki olmamış. Tünellerin bir diğer ilginç özelliği de, akarsuya çıkan kaçış kapılarının bulunması.

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Vietnamlıların kullandığı Cu Chi tünellerinin uzunluğu 200 kilometreyi buluyor. 1940 yılında sadece küreklerle kazılmaya başlanan tüneller, 25 yılda tamamlanmış.

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Tünellerin içinde 1.5 metre yüksekliğinde, 3 metreye 4 metre büyüklüğünde odalar var. Buralar mutfak, yatakhane ve atölye olarak kullanılmış.

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Amerikan askerlerini delirten Vietkong gerillaları, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış, cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskın yaptıktan sonra bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.

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Tünelleri dışarıdan görmek imkansız. Girişleri yapraklarla örtülü. Havalandırma bacaları, karınca yuvalarının içine gizlenmiş. İçine su basmasına karşılık baraj sistemleri oluşturulmuş. Gaz verilmesine karşılık katmanlara bölünmüş."

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Amerikan askerleri "göremedikleri" bir düşmanla savaşmışlar. Çünkü Vietnam askerleri, uzunluğu 200 kilometreyi bulan yeraltı tünellerinde yaşamış, cepheden cepheye bu tünellerle ulaşmış ve baskınlarını yaptıktan sonra yine bu tünellerde gözden kaybolmuşlar.

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Bir dönem Amerikan ordusu, gönüllülerden oluşan bir "Tünel Faresi" birliği kurmuş. 100 kişilik ufak tefek askerlerden kurulu bu birlik tünellere girip Vietkong'u orada imha etmek istemiş, ama tünele giren Amerikalı askerleri geri dönemeyince bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmış.

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Ağır bombardıman uçakları bu tünelleri sürekli bombalamışlar, ama kesin bir sonuç elde edememiş.

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Bu arada yüzeyde de tüneller arasında bubi tuzakları kurulmuş.

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Basit tuzaklar, ama çok işe yaramış ve Amerikan ordusunun en fazla kayıp verdiği yer bu bölge olmuş.

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Tünellerin girişini köpekleriyle arayan Amerikan askerlerine karşı zeki Vietnamlılar çarpıcı fikirler geliştirmiş. Tünellerin gizli giriş ve çıkışlarına Amerikalı askerlerin kullandığı sabunu, elbise parçalarını koyan Vietnamlılar, köpeklerin buraları bulmasını önlemiş.

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