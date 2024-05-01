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TREND
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2024 Çarşamba 22:46

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum ne?

Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 400 lira seviyesine yeniden yükseldi. İşte, 1 Mayıs canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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