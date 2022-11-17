Akıllı telefonun pil ömrüne ömür katacak 6 can alıcı tavsiye

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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok mustarip olduğu şeylerden bir tanesi de pilin çabuk bitmesi. Birçok alanda kullanılmaya başlanan akıllı telefonlar haliyle çok enerji harcadıkları için bataryaları çabuk tükenmeye başlıyor. Sürekli telefonunu şarja takmaktan usananlar ve Power Bank taşıyanlar bu durumdan kurtulmak istiyor.

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Hızlı biten ve çabuk tükenen bataryalar da telefonun sayısız özelliğini gölgede bırakıyor. . Akıllı telefonu en doğru ve düzgün şekilde kullanmak pil ömrünü ve sağlığını uzatabilir. Siz de bu 6 yöntemi kullanarak akıllı telefonunuzun pilini daha verimli kullanabilirsiniz.

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1-Konum hizmetlerini kapatın Harita kullanmıyorsanız, muhtemelen konumunuzun açık olmasına gerek yoktur. Bu, çok fazla pil tüketen bir özelliktir. Konum servisini kapatarak pil ömrünü önemli derecede uzatabilirsiniz.

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2-Arka planda uygulama yenilemeyi kapatın Akıllı telefonlarda uygulamalar genellikle yeni veriler toplamak için aniden açılır ve ardından kendi kendine tekrar kapanır. Bu özelliği (Arka Planda Uygulama Yenileme) ayarlardan durdurabilir ve pilinize biraz daha uzun kullanabilirsiniz. Bunu yalnızca önemli uygulamalar için açık tutabilirsiniz.

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3-Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatın Bunlar, kullanmadığınız zamanlarda bile etkin kalan işlevlerdir ve bunun sonucunda cep telefonu sürekli olarak yakındaki ağları ve cihazları arar. Pilinizi etkilememek için kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatabilirsiniz.

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4-Parlaklığı azaltın Pili en çok "yiyen" işlevlerden biri, yüksek parlaklık veya çevrenizdeki ışığa göre otomatik olarak belirlenen parlaklık ayarıdır. Pilden tasarruf etmek için cep telefonunun parlaklığını düşük ve sabit tutmak iyi olur.

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5-Verileri kapatın Sürekli internete bağlı olmanız gerekmiyorsa mobil veriyi kapatabilir ve pilden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca uyuyorsanız, cep telefonunu uçuş moduna alabilirsiniz.