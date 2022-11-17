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TREND
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:17

Akıllı telefonun pil ömrüne ömür katacak 6 can alıcı tavsiye

Akıllı telefonlar insan hayatına girdiğinden beri oldukça önemli bir hal aldı. Birbirinden farklı modellerin her geçen gün piyasaya sürülmesiyle çeşitlilik de arttı. Akıllı telefonlar ile ilgili en can sıkıcı kısımlardan bir tanesi de şarjlarının çabuk bitmesi. İşte akıllı telefon pil ömrünü iyileştirecek 6 önemli tavsiye...

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