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TREND
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2023 Cuma 11:05

Akıl almaz kıskançlık olayı! Aldatılan kadının sosyal medyayı sallayan intikamı

Aldatılan eşlerin aldığı intikamlar sosyal medyayı salladı.

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