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TREND
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 15:47

Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar

Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.

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