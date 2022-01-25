Akbabalar evcil köpeklerin peşine düştü! Korku dolu anlar

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Şili'nin başkenti olan Santiago'daki Las Condes kentinde, aç kalan 2 akbaba , Gabriela Leonardi adlı kişinin evinin balkonuna kondu.

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Üç Fransız kanişi sahibi olan Leonardi , akbabaların camekan ardından köpeklerine ulaşmaya çalıştığı anları cep telefonu ile saniye saniye kayda aldı.

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KÖPEKLERİN KORKU ANLARI KAMERADA

Görüntülerde , akbabaları farkeden köpekler panikleyerek havlamaya başlarken , akbabalardan birinin kendisine havlayan köpeğe ulaşmak için pencereyi gagalamaya başladığı görülüyor.

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Ev sahibi kuşların zararsız olduğuna ve sadece evcil hayvanlarıyla oynamak istediğine inandığını belirterek onlar için balkonuna su bıraktı.

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Leonardi , "Akbabalar şu anda buraya çok fazla geliyor ama özellikle sosyal izolasyondan beri kesinlikle daha sık geleceklerdir" dedi.

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İŞTE DÜNYANIN EN TEHLİKELİ HAYVANLARI

Et yiyen dev 'sarıkız örümceği' Dünyada Camel Spider olarak bilinen ülkemizde de Sarı Ömer ya da sarıkız olarak adlandırılan örümcek türü, oldukça tehlikeli oluşuyla biliniyor.

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Akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyor Dünyada çöl bölgelerinde ülkemizde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor!

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Zehriyle bir insanı öldürebilir Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı Ömer örümceği, saldırgan yapıları nedeniyle bu bölgelerde yaşayan insanların korkulu rüyası.

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Aç kaldığında kendinden büyük memelileri bile yiyor Çünkü bu örümcek türünün çok güçlü bir çene yapısı bulunuyor. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyorlar.

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Canlıların etinden beslenmeyi seviyor Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor.

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Dev örümcek 1 metreye kadar zıplayabiliyor Örümcek türlerinin en hızlısı olan Sarı Ömer, zıplama yeteneğiyle de avını kolayca yakalayabiliyor. Peki sarıkız örümceği sokunca neden canlılar kaçmıyor ya da kaçamıyor? Çünkü Sarı Ömer örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor.

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Aç kaldığında kendinden büyük memelileri bile yiyor Sarı Ömer örümceği alt ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor. Zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor.

Sarı Ömer tedavisi Sarı Ömer sizi soktuğu anda, o bölgeyi uyuşturur ve ısırdığı bölgedeki et erimeye başlar. Bu nedenle eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız anında amonyak tedavisi uygulamalısınız. Etrafınızda amonyak yok ise, idrar ile ilk tedaviyi uygulayabilirsiniz. Çünkü idrarın içerisinde bolca amonyak bulunur. Ardından hemen hastaneye gitmelisiniz.



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Sarı akrep Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.

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Sarı akrep Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

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Katil arı Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.

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Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.

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Hint gergedanı Tek boynuzlu oluşuyla diğer gergedanlardan ayırt edilebilen bu tür, boynuzları nedeniyle sıklıkla avlanır.

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Bu nedenle nesli tükenmek üzere olan canlılar arasındadır.

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Koni salyangozu Gündüzleri kumda saklanan, geceleri ise avlanmak için suda gezinen koni salyangozu oldukça zehirli bir tür.

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Bu canlının azıcık bir zehri bile insanı felç etmeye yeter

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Taş balığı Tropik sularda kolayca saklanabilen taş balığı zehrini sırt yüzgecindeki dikenlerde taşır.

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Taş balığı, dünyanın en tehlikeli yaratıkları arasında yer alıyor.

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Kara mamba Son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türüdür.

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Dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanı olan kara mambanın tek ısırığı bile 100 civarı insanı öldürmeye yetebilir!

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Afrika mandası Savunmacı doğası yüzünden insanlara tehlike oluşturan bu canlı diğer akrabalarına nazaran ehlileştirilememiştir.

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Bu nedenle en tehlikeli hayvanlar arasında yer almaktadır.

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Zehirli ok kurbağası Güzel rengi sizi aldatmasın! Zehirli ok kurbağasına dokunmak bile sizi felç edebilir.

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Boyu sadece 2.5 santimetre olmasına rağmen bu canlılar en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür.

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Kutu denizanası Bu canlı, dünyanın en zehirli denizanası olma özelliğini taşır

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Kutu denizanası, bir insanı 90 dakika gibi bir sürede öldürebilir.

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Boomslang yılanı Boomslang, Felemenkçe dilince ağaç yılanı anlamına gelir.

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Boomslang yılanı, ufak boyuna rağmen oldukça zehirli bir canlı. Isırdığı canlının gözlerinden kan gelir.

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Kurbağa balığı Halk dilinde balon balığı olarak da bilinen bu türün eti bir hayli zehirli...

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Birçok acemi balıkçı, balon balığı yüzünden hayatını kaybeder.

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Komodo ejderi Dünyanın en büyük kertenkele türü olan komodo ejderinin boyu ortalama 3 metre

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İyi bir yüzücü olan bu canlıların salyasında tehlikeli bakteriler bulunur. Bu yaratığa dokunmak bile ölmeye yetecek bakteri bulaşmasına sebep olur.

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Boynuzlu engerek Burun ucu gergedan boynuzu gibi küçük ve yukarı doğru uzanmasından dolayı bu adı alan boynuzlu engerek, tehlike anında saldırmasıyla meşhur.