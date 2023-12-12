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TREND
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 01:31

Akasya Durağı'nın Can'ıydı! Erimşah Bora yıllar sonraki hali ile şaşırttı

Erimşah Bora; Pelin Sönmez, Levent Ülgen ve Aslı Altaylar gibi isimlerle beraber, 'Akasya Durağı' dizisinde rol almıştı. Ayrıca Akasya Durağı dizisinde, 'Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora birçok insanın ilgisini de çekiyordu. Bu nedenle yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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