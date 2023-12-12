Akasya Durağı'nın Can'ıydı! Erimşah Bora yıllar sonraki hali ile şaşırttı

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Akasya Durağı bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen diziler arasında gösterilebiliyor. Ayrıca dizide en çok dikkat çeken isimlerden bazıları; Levent Ülgen, Pelin Sönmez, Cezmi Baskın ve Aslı Altaylar olarak sayılabiliyor. Öte yandan birçok kişi tarafından Erimşah Bora'nın canlandırdığı Can karakteri de sevilerek takip ediliyordu.

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Erimşah Bora, Akasya Durağı dizisindeki başarılı oyunculuğu ile pek çok insanın beğenisini topluyordu. Ayrıca Levent Ülgen ve Aslı Altaylar gibi isimlerle birlikte rol alan Erimşah Bora, Akasya Durağı dizisi sona ermiş olsa bile son hali ile merak edilebiliyor.

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AKASYA DURAĞI'NIN CAN'IYDI Erimşah Bora dizide, Levent Ülgen'in canlandırdığı, ''Sinan'' ve Aslı Altaylar'ın canlandırdığı ''Gülbin'' karakterinin oğlu, Can karakterini canlandırıyordu.



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Ayrıca Erimşah Bora, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Can karakteri ile birçok kişinin gönlünde adeta taht kurmayı başarmıştı. Bu nedenle yıllar sonraki hali de birçok seveni tarafından merak edilebiliyor.

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Pelin Sönmez, Cezmi Baskın ve Levent Ülgen gibi isimlerle birlikte rol alan Erimşah Bora, şimdilerde 25 yaşında. Nitekim Akasya Durağı dizisinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Bu nedenle Erimşah Bora'nın da son halinde değişiklikler görülebiliyor. Bunun sonucunda ise, Erimşah Bora'yı yıllar sonra ilk kez görenler şaşırabiliyor.

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ERİMŞAH BORA'NIN YILLAR SONRAKİ HALİ Akasya Durağı dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok kişinin beğenisini kazanan Erimşah Bora, seneler sonraki hali ile merak edilebiliyor. İşte Akasya Durağı dizisinin Can'ının yıllar sonraki hali;



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