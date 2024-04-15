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TREND
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:35

AK Parti'de komisyon kuruldu: Yerel seçimin analizi yapılacak

Geçtiğimiz günlerde seçim sonuçlarını değerlendirmek için 4 ayrı komisyon kurma kararı alan AK Parti'de sandık analizleri aralıksız sürüyor.

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