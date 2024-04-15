AK Parti'de komisyon kuruldu: Yerel seçimin analizi yapılacak

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Oy kaybının; ekonomi, emekliler, yanlış aday tespiti, teşkilat yönetimi gibi hangi sebeplerden olduğu ortaya çıkarılıyor.

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SAHA ARAŞTIRMASI

Sandığa gitmeyen seçmenin hangi sebeplerle sandığa gitmediği, oy tercihini değiştiren seçmenlerin hangi sebeple tercih değişikliği yaptığı araştırılıyor.

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Hazırlanan raporlarda bilimsel veriler ön planda tutuluyor. Aynı sandıktaki büyükşehir-ilçe-belediye meclisi oyları karşılaştırılıyor.

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Seçmen il ya da büyükşehirde AK Parti'yi ilçe ve belde de başka partiyi tercih etti ise bunun nedenleri tespit ediliyor.

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Adaydan dolayı ilde farklı ilçede farklı tercihte bulunulduysa, adayın hangi sebeplerden dolayı benimsenmediği saha araştırmalarıyla belirleniyor.

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Raporlara göre hangi bölgede nasıl bir yol izleneceği, teşkilatta değişiklik yapılacak ise nasıl bir değişiklik yapılacağı belirlenecek.

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Hazırlanacak detaylı raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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KOMİSYON KURULDU

Öte yandan, seçim sonuçlarını değerlendirmek için kurulan komisyonlarda bir bakan, bir genel başkan yardımcısı ve bir akademisyen yer alıyor.

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Strateji heyetiyle irtibatlı olarak çalışacak olan komisyonları düşünce kuruluşu SETA koordine edecek.

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Nerede yanlışlar yapıldığı, seçim yenilgisinin sebepleri detaylı bir şekilde masaya yatırılacak.

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Seçmenle gönül köprülerini inşa etmeye dönük politikalara ağırlık verilecek.