Afrika yaban köpekleri bir anda etrafını sardı! Sırtlanın ölümcül hatası

Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.
Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.
Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.
Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.
O anlar ise böyle görüntülendi.
Güney Afrika'da bir doğa koruma alanı olan Mala Mala Gala Reserve'de çekilen bu vahşi karşılaşma, 31 yaşındaki Pieter Van Wyk tarafından yakalandı.
Bir grup vahşi köpek tarafından yakalanan antilop, çaresizce kurtulmayı bekledi.
Ancak o sırada antilobun imdadına su aygırı yetişti.
Vahşi köpeklerin elinden antilobu kurtardı ama devamı daha korkunç oldu
Bu defa da su aygırının saldırısına uğrayan antilop öldü.
Daha sonra vahşi köpekler tarafından yenmek üzere götürüldü.