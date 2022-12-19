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TREND
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:19

Afrika yaban köpekleri bir anda etrafını sardı! Sırtlanın ölümcül hatası

Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Tek başına kalan sırtlan Afrika yaban köpeklerinin bölgesine girince zor anlar yaşadı.

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