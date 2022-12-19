Afrika yaban köpekleri bir anda etrafını sardı! Sırtlanın ölümcül hatası

1 / 92

Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.

2 / 92

Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.

3 / 92

Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.

4 / 92

Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.

5 / 92

O anlar ise böyle görüntülendi.

6 / 92



7 / 92



8 / 92



9 / 92



10 / 92



11 / 92



12 / 92



13 / 92



14 / 92



15 / 92



16 / 92



17 / 92



18 / 92



19 / 92



20 / 92



21 / 92



22 / 92



23 / 92



24 / 92



25 / 92



26 / 92



27 / 92



28 / 92



29 / 92



30 / 92



31 / 92



32 / 92



33 / 92



34 / 92



35 / 92



36 / 92



37 / 92



38 / 92



39 / 92



40 / 92



41 / 92



42 / 92



43 / 92



44 / 92



45 / 92



46 / 92



47 / 92



48 / 92



49 / 92



50 / 92



51 / 92



52 / 92



53 / 92



54 / 92



55 / 92



56 / 92



57 / 92



58 / 92



59 / 92



60 / 92



61 / 92



62 / 92



63 / 92



64 / 92



65 / 92



66 / 92



67 / 92



68 / 92



69 / 92



70 / 92



71 / 92



72 / 92



73 / 92



74 / 92



75 / 92



76 / 92



77 / 92



78 / 92

Güney Afrika'da bir doğa koruma alanı olan Mala Mala Gala Reserve'de çekilen bu vahşi karşılaşma, 31 yaşındaki Pieter Van Wyk tarafından yakalandı.

79 / 92

Bir grup vahşi köpek tarafından yakalanan antilop, çaresizce kurtulmayı bekledi.

80 / 92

Ancak o sırada antilobun imdadına su aygırı yetişti.

81 / 92



82 / 92

Vahşi köpeklerin elinden antilobu kurtardı ama devamı daha korkunç oldu

83 / 92



84 / 92

Bu defa da su aygırının saldırısına uğrayan antilop öldü.

85 / 92

Daha sonra vahşi köpekler tarafından yenmek üzere götürüldü.

86 / 92



87 / 92



88 / 92



89 / 92



90 / 92



91 / 92

