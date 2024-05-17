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TREND
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 11:11

Adıyaman'da tarihi keşif... Roma dönemine oda mezar bulundu

Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, Roma dönemine tarihlenen oda mezar bulundu.

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