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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 09:47

Adım adım facia... 'Çatlak fotoğrafları' ortaya çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğraflar, bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.

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