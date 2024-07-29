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TREND
Eklenme tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 08:41

Adana'da korkutan yangın... Evler tahliye edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgede jandarma ekipleri 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti.