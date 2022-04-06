Açlıktan yavru kaplanı yediler! Safari parkında şoke eden olay

Dünya üzerinde nadir bulunan Bengal kaplanı saldırı sonucu öldü.Turistlerin iddiasına göre kaplanlar aç kaldıkları için yavru kaplana saldırdı. Etrafta kaplanlar için et görmediklerini söyleyen turistler kaplanların aç olduğunu iddia etti. Parkın sözcüsü ise iddiaları yalanladı. Kaplanların avcılık yeteneklerini test etmek için zaman zaman bu tip saldırılar yapabildiğini savundu.
Çin'deki hayvanat bahçelerinde yaşayan kaplanlara canlı canlı tavuk atılıyor. Parkın içerisine giren özel yapılmış arabadan atılan tavuklar bir anda kendilerini aç kaplanların arasında bulunca, can havliyle koşmaya başlıyor. Kaplanların yetiştiğini gören bazı tavuklar kuş olduğunu hatırlayıp uçmaya çalışsa da sonunda aç kaplanlara yem olmaktan kurtulamıyor.