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TREND
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:28

Açlıktan yavru kaplanı yediler! Safari parkında şoke eden olay

Çin'de bir safari parkında şoke eden bir olay yaşandı.Turistlerin yoğun ziyaret ettiği Rongcheng'teki vahşi yaşam parkında 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Başlangıçta oyun oynuyor gibi gözükse de aslında 3 Sibirya kaplanı Bengal kaplanı yavrusuna saldırıyordu. Turistlerin iddiasına göre kaplanlar aç kaldıkları için yavru kaplana saldırdı.

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