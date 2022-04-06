Açlıktan yavru kaplanı yediler! Safari parkında şoke eden olay

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Dünya üzerinde nadir bulunan Bengal kaplanı saldırı sonucu öldü.Turistlerin iddiasına göre kaplanlar aç kaldıkları için yavru kaplana saldırdı. Etrafta kaplanlar için et görmediklerini söyleyen turistler kaplanların aç olduğunu iddia etti. Parkın sözcüsü ise iddiaları yalanladı. Kaplanların avcılık yeteneklerini test etmek için zaman zaman bu tip saldırılar yapabildiğini savundu.