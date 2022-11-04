Acısını deneyimlemek için kendini dev arıya ısırttı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

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Dünyanın en tehlikeli canlılarıyla yaptığı deneylerle bilinen Coyote Peterson isimli bir adam, kendisini dünyanın en can yakıcı ikinci iğnesine sahip olmasıyla bilinen pepsis arısına ısırttı.

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YouTube'da 10 milyonu aşkın abonesi bulunan çılgın adam, ısırıldıktan sonra yaşadıklarını ve arı ısırığı tedavisi hakkında bilgiler verdi.

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Daha önce pek çok zehirli canlıya kendisini ısırtan Peterson'ın bu deneyi, söylediğine göre diğerlerinden çok daha fazla acı verici oldu.

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Schmidt endeksine göre 4. Dereceye ulaşan dev yaban arısının sokması insanı elektrik çarpmışa çevirir.

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Öte yandan pepsis arısının yuvaları yoktur, yavrularını beslemek için tarantulaları kullanır.

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Öte yandan pepsis arısının yuvaları yoktur, yavrularını beslemek için tarantulaları kullanır.

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Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan arı, burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis arısı buraya tek bir yumurta bırakır.

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Tarantula hemen pepsisi sokar ancak pepsis arılarının vücudunda bu zehre karşı bir panzehir bulunur.

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Böylesi güçlü ve zehirli bir canlıya kendisini ısırtan fenomenin yaşadığı acı, haliyle çok fazlaydı.

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Hareketsiz kalan tarantulayı uygun bir yere taşıyan arı, burada bir çukur kazar ve tarantulayı çukurun içine yerleştirir. Ardından örümceğin karnında bir delik açan pepsis arısı buraya tek bir yumurta bırakır. kesildi.

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Peterson yaşadığı acıyı tarif edilemez buldu.



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Oldukça tehlikeli bir deneye imza atan adamın kolu, gözle görülür derecede şişmişti, ayrıca ısırılan bölge ateş kadar sıcaktı.

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İki kolun arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz.

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YouTube fenomeni, böylesine güçlü bir canlı tarafından ısırılan kişilere vakit kaybetmeden hastaneye gitmelerini tavsiye etti.

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Gidemeyecek durumda olanlara ise tedavi yöntemini anlattı. Peterson, ilk olarak bölgeyi alkolle temizledi.

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Ve 24 saat sonra ısırılan bölgenin kaşınacağını ekledi.

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Bölgeyi alkolle steril hale getirdikten sonra enfeksiyonlara karşı kullanılan bir krem sürdü.

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Üzerine ise kortizon içeren bir krem daha uyguladı.

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Son olarak da şişmeleri önlemek için koluna buz tuttu.