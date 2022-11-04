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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 16:13

Acısını deneyimlemek için kendini dev arıya ısırttı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Coyote Peterson isimli YouTube fenomeni, acının şiddetini deneyimlemek için kendisini pepsis arısına ısırttı.

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