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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:38

Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Safariye katılan turistler görüntüledi

Bu görüntüler Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda çekildi.

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