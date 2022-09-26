Aç leopar hayatının hatasını yaptı! Safariye katılan turistler görüntüledi

Aç leoparın tutmayan taktiği kameralara işte böyle yansıdı.

Peşinde koştuğu kirpi kendini savunmaya geçince ona yaklaşamayan leopar uzun çabalar sonuç vermeyince çareyi pes etmekte buldu.

Hamile leopar, yaban domuzunu yakalamak için adeta şov yaptı.

130 kiloluk leoparın akşam yemeğini yakaladığı o anlar 29 yaşındaki kamop görevlisi Peter Thompson tarafından Kenya'da çekildi.

İşte doğanın en vahşi halini gözler önüne seren sahneler...

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Avustralya'da piton ile keseli sıçan karşı karşıya gelince olan oldu.