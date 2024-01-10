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TREND
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 07:22

ABD'de uyarı yapıldı: 40 milyondan fazla kişi etkilenecek

ABD'de olumsuz hava şartlarının 40 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

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