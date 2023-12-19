A101'de bu hafta neler var? A101 21 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101'in 21 Aralık Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektrikli Moped, Modern Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Yılbaşı Ürünleri ile Oyuncak grubunda sürpriz indirimler var.
Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 5 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 70″ Ultra HD 4K Smart Led TV 23,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Toshiba 50″ Ultra HD Android TV 10,999 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 8,599 TL, Hı-Level 55″ Ultra HD Smart TV 10,999 TL, Phılıps 43″ UHD Smart Led TV 12,499 TL olarak satılacak.
A101 aktüel kataloğunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Ev eşyaları ve mobilya kapsamında hazırlanan aktüel ürünlerde; Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 4,990 TL, Özge Koltuk Takımı 10,990 TL, Tuna Koltuk Takımı 10,990 TL, Buse Koltuk Takımı 10,990 TL'den satışa sunulacak.
A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Elektronik ev Eşyaları grubunda; Pierre Cardin Saç Düzleştirici 299 TL, Pierre Cardin Saç Şekillendirici 479 TL, Pierre Cardin Epilasyon Seti 399 TL, Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 499 TL, Pierre Cardin Saç Sakal Düzeltici 349 TL, Pierre Cardin Dijital Baskül 179 TL, ASEL Midi Fırın 1,099 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 1,899 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 859 TL, Kiwi Muglu Filtre Kahve Makinesi 499 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 439 TL fiyattan yer alıyor.
A101'de bu hafta Teknoloji ürünleri kapsamında; çift hatlı 2128 GB dahili hafıza ve 4 GB Ram 6.71 ekran boyutuna sahip olan Redmi 12C Cep Telefonu 5,299 TL'den satışa sunulacak.
Elektronik ürünlerin devamında ise; iranha Karaoke Mikrofon 349 TL, Piranha Kablosuz Telefon Şarjı Masa Lambası 179 TL, GoSmart Bluetooth Kulaklık 189 TL, GoSmart RGB Kablosuz Bluetooth Hoparlör 199 TL olarak raflarda yerini alacak.
21 Aralık A101 Kataloğunun Tekstil ve Giyim grubundaki ürün fırsatları ise; Kadife Kaymaz Taban 80×300 cm Saçaklı Yolluk 299 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 179 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 219 TL, Çift Kişilik Wellsoft Nohut Battaniye 249 TL, Knup Bay-Bayan Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 239 TL, Bayan Kapüşonlu Modal Takım 299 TL, Bay Polar Boyunluk Bere 27,90 TL olacak.
A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; SEG markası ile 2 yıl garantili olan 10 iş gününde Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile inox yapısı ile led göstergeli çocuk kilidi, 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama 1000 devirli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 7,399 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 402 litre net iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 12,799 TL, Ücretsiz kurulum avantajlı 2 yıl garantili Goodwest Beyaz Cam Ankastre 3'lü Set 5,299 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.
21 Aralık A101 kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri züccaciye grubunda harika ürünler karşılıyor. Kiwi Çocuk Waffle Makineis 499 TL, Çelik Termos Bardak 249 TL, Krema Pompası 19,90 TL, Bisküvi Kalıpları 16,90 TL, Motivasyon 2'li Matarası 189 TL, Şef Bıçağı 69,90 TL, Luminarc Temperli Fırın Kabı Çeşitleri 89,90 TL, Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 299 TL, Keramika Desenli Kayık Tabak 44,90 TL olacak.