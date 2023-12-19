A101'de bu hafta neler var? A101 21 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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A101'in 21 Aralık Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Elektrikli Moped, Modern Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Yılbaşı Ürünleri ile Oyuncak grubunda sürpriz indirimler var.





Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan A101 aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 5 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 70″ Ultra HD 4K Smart Led TV 23,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Toshiba 50″ Ultra HD Android TV 10,999 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart TV 8,599 TL, Hı-Level 55″ Ultra HD Smart TV 10,999 TL, Phılıps 43″ UHD Smart Led TV 12,499 TL olarak satılacak.

