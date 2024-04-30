A101'de bu hafta neler var? 2 Mayıs 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 2 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Samsung 58″ 4K Crystal UHD TV 23,499 TL fiyatıyla en çok talep gören ürün oluyor. Her hafta onlarca kategoride yüzlerce ürünü indirimli olarak satışa sunan A101'de bu hafta; Saç Kesme Makinesi, Çekme Karavan, Volta VTS Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, Bisiklet ve Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı haftanın öne çıkan aktüel ürünleri arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 2 Mayıs A101 kataloğu 2024
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Çift Bölmeli Aile Kamp Çadırı 6 Kişilik 8.999 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
Samsung 58″ 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Hi-Level 55″ Ultra HD 4K Smart Tv 12.999 TL
Toshiba 43″ UHD 4K Smart Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 32″ Webos HD Ready Tv 4.799 TL
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Sinbo Dik Süpürge 699 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL
Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 TL
Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 TL
Fonksiyonel Rende 149 TL
3 Kişilik Bazalı Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Cooler Box Termos 15 Litre 499 TL
Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 TL
Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 TL
Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 TL
Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL
Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL
Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8.999 TL
Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5.999 TL
Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 TL
Uyku Tulumu 699 TL
Şişme Yatak & Kanepe 2.299 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 599 TL
Şişme Kamp Matı 899 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 599 TL
Sofra Bezi 39,90 TL
Kilim 179 TL
Bayan Eva Sandalet 119 TL
Takı Organizeri 329 TL
Bölmeli Organizer Kutu 129 TL
Çöp Kovası 45 TL
Düzenleyici Kutu Çeşitleri 39,90 TL