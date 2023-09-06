A101 7 Eylül aktüel ürünler kataloğu: 1.999 TL'ye su arıtma cihazı, 499 TL'ye dik süpürge fırsatı...

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Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 15,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi ve Hd uydu alıcılı exxen, youtube ve netflix gibi prime video uygulama özellikli Philips 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı ONVO 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,299 TL'den satışa sunulacak.