A101 7 Eylül aktüel ürünler kataloğu: 1.999 TL'ye su arıtma cihazı, 499 TL'ye dik süpürge fırsatı...

Toshıba 55″ Ultra HD Qled Android TV 15,999 TL, Dahili uydu alıcısı, dahili wifi ve bluetoothlu kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikleri ile Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi ve Hd uydu alıcılı exxen, youtube ve netflix gibi prime video uygulama özellikli Philips 50″ UHD Smart Led TV 15,799 TL, Dahili wifi, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı ONVO 42″ Full HD Android 13 Smart Led TV 5,299 TL'den satışa sunulacak.
Kataloğun ikinci sayfasında beyaz eşyalar yer aldı. SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL'den, SEG CM 9 kg çamaşır makinesi 8.999 TL'den, Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı 1.999 TL'den satılacak.
Küçük ev aletleri arasında ise SİNGER dikiş makinesi 2.799 TL'den, Flavel Türk Kahvesi Makinesi 799 TL'den, Arzum tost makinesi 849 TL'den, GoSmart Bluetooth kulaklık 149 TL'den satılıyor.
Ev hanımlarının büyük bir merakla beklediği bir diğer bölüm olan züccaciye kısmında desenli termos 99 TL'den, 6'lı saklama kabı 59,90 TL'den, metal dolap için düzenleyici raf 24,90 TL'den satılacak.
Ayrıca LAV ölçü bardağı 18,50 TL, metal stantlı cam yağlık seti 59,90 TL'den, cam matara 59,90 TL'den, Paşabahçe 6'lı çay bardağı 49,90 TL'den, Keramika çift renk kase 24,90 TL'den satışa sunulacak.