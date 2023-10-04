A101 5 Ekim 2023 aktüel kataloğu: A101'de bu perşembe neler var?
A101 her perşembe olduğu gibi bu perşembe de birbirinden çeşitli aktüel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. 7'den 70'e herkese hitap edebilecek ürünlerle raflarını dolduran A101'de 5 Ekim itibari ile Toshiba 70' Led Tv 22 bin 999 TL'den, SEG No-frost bus dolabı 13 bin 999 TL'den, Vita yemek masası takımı 2 bin 690 TL'den satılırken, mama sandalyesi 449 TL'den, oyuncak aktiviteli ilk adım arabası 259 TL'den, Lava döküm tencere 849 TL'den satışa sunuluyor...