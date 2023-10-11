A101 12 Ekim 2023 kataloğu: 28 bin 990 TL'ye motor, 1699 TL'ye airfryer fırsatı!
A101 12 Ekim kataloğu yayınlandı. Beklenen onlarca ürün yarın indirimli fiyatları ile A101 raflarındaki yerini alacak. Kataloğa göre, SEG No Frost buz dolabı 17.299 TL'den, Onvo airfryer 1.699 TL'den, Aprilla 5 başlıklı saç şekillendirme seti 499 TL'den, oyuncu masası 1.090 TL'den, oyuncu koltuğu 1.990 TL'den satılırken, 26 jant ön sepetli bisiklet 2.499 TL'den, oyuncak ayaklı ahşap langırt 499 TL'den satışa sunulacak...