90 yıl sonra seyahat heyecanı... Yolculardan tam not aldı

Çankırı'da yıllar önce yaşamış kılıç dişli kaplan olarak bilinen "Tuzi" maskotlarının eşlik ettiği seyahatte, yolcular hep birlikte dans edip eğlendi. Oldukça keyifli süren yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaşan yolcular, garda düzenlenen törenle Vali Mustafa Taşolar tarafından karşılandı. Yaran gösterisinin sunulmasının ardından Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk yolcuları, program kapsamında Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret ederek yöresel lezzetlerini tatma imkanı elde etti.

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İlk olarak Yer Altı Tuz Şehri ile ziyaretlerine başlayan "Turistik Tuz Ekspresi" yolcuları, yerin 150 metre altında bulunan devasa büyüklüğü ile büyüleyici bir atmosfere sahip tuz mağarasını gezdi. Yer Altı Tuz Şehri'ne hayran kalan yolcular, daha sonra Çankırı'nın önemli tarihi eserlerinden olan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekân olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ziyaret ederek Tarihi Çankırı Sokaklarında zamanda tarihe bir yolculuk yaptı. Şehrin ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde iletişim tarihini keşfeden ziyaretçiler, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezdi. Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimleme imkânı bulan ziyaretçiler, daha sonra Yöresel Mutfak ve Kültür Evi'nde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi.