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TREND
Eklenme tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:43

90 yıl sonra seyahat heyecanı... Yolculardan tam not aldı

Ankara'dan Çankırı'ya günübirlik düzenlenen 'Turistik Tuz Ekspresi' ilk seferini gerçekleştirdi. 90 yıl sonra yapılan ilk sefer yolculardan tam not aldı

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