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TREND
Eklenme tarihi: 3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:44

81 il sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıp ısınıyor! Görüntüler Türkiye'den...

Ülke genelinde sıcak havalar etkisini gösterirken, bir ilimizde ise vatandaşlar serin havalar nedeniyle soba yakarak ısınıyor. Köy sakinlerinin temmuz ayında soba yakarak ısındığı anlara ait görüntüler ise sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. 81 il sıcaktan kavruluyor onlar soba yakıp ısınıyor! Görüntüler Türkiye'den...

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