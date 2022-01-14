  • $13,5604
  • 15,5482
  • 795.171
  • 2058.54

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 11:42

70 yaşında anne olup 120 yaşına kadar yaşıyorlar! Bilim dünyasını şaşırtan Türkler

Bilim dünyasını şaşkınlık içinde bırakan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor ve kadınları 70'inde anne oluyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.