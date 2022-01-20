  • $13,3818
  • 15,2016
  • 794.566
  • 2014.21

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 16:59

67 yıldır banyo yapmayan dünyanın en pis insanı! Doktorları hayrete düşürdü!

Dünyanın en pis insanı olarak tanınan İranlı Amou Jaji, 67 yıldır banyo yapmıyor. Doktor muayenesinden geçen adamın sağlıklı ve bağışıklık sisteminin son derece güçlü olduğunu gören doktorlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.