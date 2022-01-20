67 yıldır banyo yapmayan dünyanın en pis insanı! Doktorları hayrete düşürdü!

1 / 13

İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Jaji isimli adam, bundan tam 67 yıl önce banyo yapmanın uğursuz olduğunu düşünerek banyo yapmayı bıraktı.

2 / 13

O gün bugünden beri bir daha suya dokunmayan Jaji, araçların çarptığı hayvanları yiyerek ve yol kenarlarındaki su birikintilerini içerek hayatta kaldı.

3 / 13

Yaşlı adamın bu durumu, artık köylülerin de dikkatini çekmeye başlamıştı. Köylüler, yol kenarından aldıkları adam için bir kulübe inşa etti. Ardından da doktorlara haber verildi.

4 / 13

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Doktorlar, 67 yıldır banyo yapmayan yaşlı adamı muayene ettiklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü Amou Jaji isimli adam, tamamen sağlıklı çıktı.

5 / 13

Ayrıca Jaji'nin bağışıklık sistemi de normal bir insandan bile daha güçlüydü. Doktorlar, adamın bağışıklık sisteminin bu kadar diri kalmasını, vücudundaki parazitlere bağladı.

6 / 13

Jaji'yi muayene eden doktor Prof. Dr. Gholamreza Molavi, karşılaştıkları durum karşısında şaşkın olduklarını ancak raporlarda bir hata olmayacağını dile getirdi.



7 / 13

Amou Jaji ise yaptığı açıklamada, "Köylülerin bana gösterdiği saygıdan dolayı memnunum ancak yolda beni gördüklerinde deli sanarak taş atanlar beni çok üzüyor" dedi.

8 / 13



9 / 13



10 / 13



11 / 13



12 / 13

