5'inci yılda da Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette

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Eylül 2019 tarihinde 43 farklı kentten Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan 365 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbetleri 5'inci yılına girdi.

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Bin 462 gündür çadırda her gün çocukları için eylem yapan anneler, evlatlarını kararlı bir şekilde beklemeye devam ediyor.

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Oğlu Mehmet Tokay için 5 yıldır çadırın yolunu tutan anne Sadiye Tokay, oğluna geri dönmesi için çağrıda bulundu.

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Çocuklarını 5 yıl değil, 15 yıl da olsa almadan gitmeyeceğini vurgulayan anne Tokay, "Bizim 4 yılımız bu çadırın altında bitti bugün 5'inci yılımıza girdik. Burada anne ve babaların gözyaşları sel oldu. Neden HDP-PKK görüp duymuyor. HDP-PKK ne yaparlarsa biz anneler, babalar silahımızla değil, yüreğimizle savaşıyoruz onlarla. Biz, evlatlarımızı onlardan söke söke alçağız. Değil 5 yıl, 15 yılda olsa biz evlatlarımızı almadan kalkmayacağız" dedi.



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Oğlu Reşat için her gün çadırın yolunu tutan anne Necibe Çiftçi ise, oğluna geri dön çağrısında bulundu, Çiftçi, "Ben iki evlat acısını çekiyorum. Oğlum Reşat, ben HDP il binasını önünde oturdum. Ben gücümle burada savaşıyorum. Yeter artık sen bu acıları bize veriyorsun, geri dön gel" diye konuştu.

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5 yıldır çadırda evlat nöbetini tutan Hatice Levent de dağdaki bütün çocuklara dönmeleri için çağrıda bulundu,

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5 yılı burada geçirdiklerini belirten Levent, "Ne olur geri dön Fadime'm. Beni burada öldürdün, bitirdin. Bizim evlatlarımızın suçu ne? Neden bizim çocuklarımız tutuyorsunuz. Bırakın çocuklarımız, hepimizin sevinci bir olsun. Çocuklarımızın hepsini istiyoruz bırakın" şeklinde konuştu

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