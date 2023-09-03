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TREND
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2023 Pazar 11:09

5'inci yılda da Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti 5. yılına girdi.

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