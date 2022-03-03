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TREND
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 15:04

4 bin yıllık sır çözüldü! İşte çığlık atan mumyanın gizemi

Modern çağdaki hastalıkların binlerce yıl önce olup olmadığı hep merak konusu olmuştur. 4 bin yıllık mumyalarla ilgili yeni bir bilgiye ulaşılırken, bilim insanları şaştı kaldı.

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