30 yıl sonra açılan kasadan bakın ne çıktı

<p>Ekip kasayı açmak için çalışmalara başladı.</p><br><p>Levye, demir makası, spiral makinesi kullandılar.</p><br><p><br></p><br><p>Önce dış cephesi kesildi.</p><br><p>Çelik levhanın altında beton bir bölüm çıkıyor.</p><br><p>Burayı balyozla kırıyorlar.</p><br><p>Betonun altında çelik bir bölüm daha ortaya çıkıyor.</p><br><p>Burayı keserken başlarına ilginç bir olay geliyor.</p><br><p>Kasa o kadar sağlam ki spiral makinesi kırılıyor.</p><br><p>Arıza giderildikten sonra işleme devam ediyorlar.</p><br><p>En sonunda kasayı kesiyorlar.</p><br><p>İçinden bir şişe.</p><br><p>Çeşitli süs eşyaları.</p><br><p>Bir çanta çıktı</p><br>