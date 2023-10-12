  • $27,7586
  • 29,3693
  • 1670.32
  • 8243.45

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 17:33

29 Ekim resimleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en güzel resimler...

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken Cumhuriyet Bayramı için en güzel resimler de araştırılmaya başlandı. İşte 29 Ekim resimleri...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.