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TREND
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 17:36

256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Li Ching Yuen isimli adamın 256 yaşında öldü. Bir efsane ya da hayali bir masal değil! Hatta Time dergisine haber bile oldu. Çinli adam 256 yıl yaşamanın sırrını 'Köpek, Güvercin ve Kaplumbağa' üçlüsünde yattığını dile getirmişti.

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