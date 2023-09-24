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TREND
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 11:38

250 semazen gösteri yaptı! Mevlana'nın doğum yıldönümü etkinlikleri başladı

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı.

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