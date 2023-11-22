24 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 24 Kasım Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Hızlı dondurma özelliği, kapı yönü değişebilen Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL, Yıkanabilen hepa filtreli, 4 saat şajda kullanım süresine sahip olan 5 yıl garantili Heifer Quiclean Şarjlı Dikey Süpürge 3299 TL, Elektronik ayarlanabilen vacum özelliği, 2 litrelik toz hazneli ve bir çok aksesuara sahip 2 yıl garantili Fakir Veryon Turbo Toz Torbasız Süpürge 3299 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. 2 yıl garantili 4GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4599 TL, Polosmart TWS Kulaklık 219 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.



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24 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında evinizde yerden tasarruf ettiren düzenleyiciler yer alıyor. Mega Kutulu Hurç 79 TL, Mega Hurç 55 TL, İp Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,50 TL, Baza Kutulu Hurç 65 TL, Maxi Hurç 44,50 TL, Dolap 4 Bölmeli Düzenleyici 59 TL, Raf Organizer 49,50 TL, Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL, Pantolon Askısı 19,50 TL'den satılacak.

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BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Taşıyıcı Tırlar 199 TL, Öğretmen Bebek 249 TL,Oyuncak Arabalar 19,50 TL, Römorklu ve Keçeli Traktör 99 TL, Oyuncak Polis Seti 49,50 TL, Oyun Hamuru Seti 89 TL, El Kuklası 29,50 TL, Kurbağa Denge Oyunu 99 TL, Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 47,50 TL, Hikaye Kitabı Çeşitleri 19,50 TL, Satranç ve Dama 2'li Oyun Seti 49,50 TL olarak yer alıyor.



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BİM 24 Kasım Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. BİM'de bu hafta Tekstil grubunda LEOPAR desenli ürünler yer alıyor. Leopar Melnella Çift Kişilik Nevresim Takımı 419 TL, Çanta 119 TL, Kadın Cüzdan 65 TL, Keçe Kapı Önü Paspas 32,50 TL, Maisonette El Havluu 19,50 TL, Yüz Havlusu 44,50 TL, Kadın Terlik 69 TL, Erkek Çocuk Bot 259 TL, Erkek Bot 299 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 269 TL, Kadın Pijama Takımı 219 TL, Şemsiye 109 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Tefal Wok Tava 489 TL, Tefal Krep Tavası 419 TL, Tefal Rondo 399 TL, Kaşıklı Baharatlık 22,50 TL, Servis Ürünleri 15 TL, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 27,50 TL, Mutfak Gereçleri 32,50 TL, Çok Amaçlı Mutfak Makası 49,50 TL, Döner Raf 159 TL, Mandal Çeşitleri 18,50 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 19,50 TL, Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı 99 TL, Meşrubat Bardağı 139 TL, Su Bardağı 129 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM'de bu hafta bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Bim Aktüel 24 Kasım 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Ruum Store TV Sehpası 699 TL, Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 179 TL, Petek Üstü Isı Yönlendirici 179 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

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