2300 yılından geldiğini iddia ediyor! İşte tüyler ürperten açıklamaları

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2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla zor günler geçirdiğimiz aşikar. Geleceğe dair iyi haberler beklediğimiz şu günlerde bir takım kehanetlerde bulunan sayısı da artmaya başladı. Kahinlerin yanı sıra son günlerde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok kişi açıklamalar yapıp kafaları bulandırıyor. Bunlardan biri de Gerald Gardner.

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Gerald Gardner ismindeki sözde zaman yolcusu, yaklaşık 300 yıl ileriye yani 2300 yılına gittiğini söyledi ve zaman makinesi ve gelecekteki yaşam ile ilgili ilginç bilgiler verdi.

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Gardner, 1977'de İngiliz hükümeti için çalışmaya başladığını, 1988'de bir insan içine çekecek deneysel bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Yolculuğu için 2.3 milyon sterlin verildiğini söyleyen Gardner, daha sonra Los Angeles'da su altında kaldığı ve potansiyel savaşın tek tehdidinin uzaydan geldiği 2300 yılına gönderildiğini söyledi.

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Gardner, zaman yolcusu makinesinin 30 feet çapında "büyük bir küresel küre" olduğunu söyledi. Makinenin içine girdiğinde, bilincini kaybetmeye başladığını söyleyen Gardner, başlangıçta öldüğünü düşündü ve "Hiç bir şey hissetmedim" dedi.

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Uyandığında havada binlerce fitlik binaları olan büyük bir şehirde olduğunu söyleyen Gardner "Yüzen şehirleri gördüm. Çünkü "24. yüzyılda yer çekimi önleme teknikleri, bütün bir şehri kaldırabilecek ölçüde mükemmelleştirildi ve yerden yaklaşık 6,000 fit uzakta." olduğunu açıkladı. (Şehirleri havaya uçurmanın faydası, yeryüzünden yere taşınabilmeleri ve toprağa bağlı şehirlerden daha az kirlilik içerebilmeleridir.)

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2300 yılında şehirleri bilgisayar yönetiyor

Gardner, 2300 yılında şehirlerin güçlü bir bilgisayar tarafından yönetildiğini, kanunların olmadığı bir uygarlık olduğunu ve bilgisayarların insanları izleyebildiği bir rehber olduğunu söyledi.

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Gardner "Eğer bilgisayar, potansiyel olarak suçlu bulunma olasılığını kabul ederse suçlu geçici olarak çalışma kampına gönderilir. Normların kırılması o kadar şiddetliyse, bilgisayar onları topluma yeniden entegre olamayacağını kabul etmiş sayılırsa, suçlunun bilincinin bir bilgisayara yüklenecek ve hayatlarının geri kalanının bir tür sanal durumda yaşayarak" açıklamalarını yaptı.

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Gardner 2300 yılı ile ilgili "Para ya da banka yok ve gelecekte savaş olmadan yaşamak için güzel bir yer gibi görünüyor." dedi.

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Geri gönderildi

24. yüzyılda üç yıl yaşadıktan sonra eve gönderilen Gardner, "Yapabilseydim daha uzun kalacaktım" diyerek ağlamaya başladı.