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TREND
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 13:54

2300 yılından geldiğini iddia ediyor! İşte tüyler ürperten açıklamaları

Sözde zaman yolcusu Gerald Gardner, 2300 yılından geldiğini söyleyerek 300 yıl sonrasıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Tuhaf görünümlü Gerald Gardner, 300 yıl sonra dünyayı kimlerin yöneteceğini de söyledi. Gardner, yıllar sonra paranın ve bankaların da ortadan kalkacağını ileri sürdü.

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