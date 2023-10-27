22 kişiyi öldürmüştü... Yakınlarının evi arandı

ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston şehrinde dün gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs sorumlu tutulurken, zanlı halen aranıyor

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ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde dün yaşanan üç silahlı saldırıda, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.