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TREND
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 10:03

22 kişiyi öldürmüştü... Yakınlarının evi arandı

ABD'nin Maine eyaletinde silahlı saldırı sonrası şüphelinin yakınlarının evi arandı

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