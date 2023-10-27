22 kişiyi öldürmüştü... Yakınlarının evi arandı

ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston şehrinde dün gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs sorumlu tutulurken, zanlı halen aranıyor
ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde dün yaşanan üç silahlı saldırıda, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Silahlı saldırıdan sorumlu tutulan 40 yaşındaki Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni ve eski ordu mensubu olduğu bildirildi.
Card, silahlı saldırının ardından kayıplara karışırken, polis ekipleri, şüpheli Card'ın babası ve kardeşinin evinini etrafını kuşattı.
Maine Valisi Janet Mills, düzenlediği basın toplantısında, hala arandığını belirttiği zanlının Lewiston kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, dün gece 22 olarak bildirilen hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak güncelledi.