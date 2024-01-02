2024 Survivor Sahra Işık'ın eski hali sosyal medyada gündem oldu! İşte estetiksiz görüntüleri...
Survivor All Star 2024'ün yarışmacılarından biri olan Sahra Işık'ı görenler gözlerine inanamadı. Eski halinden bir hayli farklı görünen Sahra Işık'ı yaptırdığı estetikler dikkat çekti. Survivor'a 2014 ve 2018 yılında katılan Sahra Işık, bu sene de All Star kadrosuna girdi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. İşte Sahra Işık'ın eski ve yeni hali...