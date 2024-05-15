2024 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kaç gün?

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Yaz tatili için geri sayım başladı. Bu noktada pek çok öğrenci karne alacağı tarihi gündemine aldı. Öte yandan havaların ısınmasıyla beraber yaz tatili için birçok insan planlama yapmaya başladı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, ''2024 yaz tatili kaç gün?'' sorusunun cevabını merak ediyor.

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Mayıs ayı ile birlikte gözler okullara çevrildi. Özellikle aileler tatil tarihlerini okulların yaz tatiline göre belirliyor. Bu yıl eğitim-öğretim faaliyetleri, 11 Eylül'de başladı. Ayrıca öğrenciler ilk ara tatilini kasım ayında ve ikinci ara tatilini nisan ayında yaptı. Öte yandan Sömestr tatili ocak-şubat aylarında gerçekleşti.

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Öte yandan yaz tatili nedeniyle birçok vatandaş, ''2024 okullar ne zaman kapanıyor?'' ve ''2024 yaz tatili kaç gün?'' sorularını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor?

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2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? Öğrenciler 2. dönemin sona ermesi ile başarı notlarını ifade eden karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor?



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Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Bunun sonucunda ise, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.

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2024 YAZ TATİLİ KAÇ GÜN? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan tarihlere göre, önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.

