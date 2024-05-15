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TREND
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:34

2024 okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kaç gün?

'2024 okullar ne zaman kapanıyor?' ve 'Yaz tatili kaç gün?' soruları şimdiden araştırılıyor. Zira havaların ısınması ile beraber yaz tatili tarihleri merak edildi. Öte yandan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, 2024 okullar ne zaman kapanıyor ve yaz tatili kaç gün? Detaylar haberimizde…

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