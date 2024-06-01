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TREND
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 23:03

2024 LGS'ye kaç kişi katılacak? Başvuru sayısı belli oldu…

2024 LGS'ye kaç kişi katılacak? sorusu, ülke genelinde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Zira 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS sınavında, adaylar tüm konulardan sorularla karşılaşacak. Öte yandan sınava başvuru sayısı belli oldu. Detaylar haberimizde…

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