2024 LGS'ye kaç kişi katılacak? Başvuru sayısı belli oldu…

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ülke genelinde gerçekleşecek. Sınava katılacak adaylar, tüm konulardan sorularla karşılaşacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği 2024 LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulacak.

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Öte yandan sınava katılacak birçok aday, ''2024 LGS'ye kaç kişi katılacak?'' sorusunu araştırıyor. Çünkü sınava katılacak bazı adaylar, kaç kişinin kendileri ile beraber sınava katılacağını merak ediyor. Öte yandan başvuru sayısı belli oldu. Peki, 2024 LGS'ye kaç kişi katılacak?

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2024 LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK? 2024 LGS'ye kaç kişi katılacak? sorusu birçok insan tarafından merak ediliyordu. Nitekim 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı.



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2024 LGS sınavı, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda gerçekleşecek.