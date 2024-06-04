2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kabine Toplantısı'nda açıklandı...

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2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusu, tatil planlaması yapmak için bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde. Öte yandan beklenen açıklama geldi.

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Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 2024 Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? veya 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Kamu kurumunda çalışan ve tatil hazırlıkları yapmak isteyen birçok vatandaş, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? sorusunun cevabını merak ediyordu. Öte yandan beklenen açıklama geldi.

