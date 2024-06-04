2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kabine Toplantısı'nda açıklandı...

2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusu, tatil planlaması yapmak için bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde. Öte yandan beklenen açıklama geldi.
Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 2024 Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? veya 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kamu kurumunda çalışan ve tatil hazırlıkları yapmak isteyen birçok vatandaş, Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? sorusunun cevabını merak ediyordu. Öte yandan beklenen açıklama geldi.