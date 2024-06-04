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TREND
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 20:58

2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kabine Toplantısı'nda açıklandı...

2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusu, kamu kurumunda çalışan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyordu. Öte yandan beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nda duyuruldu. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde…

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