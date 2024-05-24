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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2024 1. dönem bekçi alımı başvuruları birçok insan tarafından araştırılmaya başlandı. Zira Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. Ayrıca bu noktada pek çok vatandaş, 2024 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? ve 2024 bekçi alımı ne zaman? sorularını araştırıyor.

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Öte yandan EGM 1. dönem bekçi alımı başvurularını yakından takip eden birçok vatandaş, bekçilik başvuru şartlarını da araştırıyor. Peki, 2024 bekçilik başvuru şartları neler?

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2024 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI Bekçilik başvurusu yapacak pek çok vatandaş, başvuru şartlarını merak ediyor. İşte bekçilik başvuru şartlarından bazıları şu şekilde;



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- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. - En az lise veya dengi okul mezunu olmak. - En az 167 cm boyunda olmak. - Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. - Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. - Memuriyete engel bir hali bulunmamak. - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. - Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

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2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? Bekçi alımı başvurularını yakından takip eden vatandaşlar, 2024 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? ve 2024 bekçi alımı ne zaman? sorularını yakından takip ediyor. Peki, 2024 bekçi alımı ne zaman?

