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TREND
Eklenme tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 20:08

2024 bekçi alımı ne zaman?

2024 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? ve 2024 bekçi alımı ne zaman? soruları birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle pek çok vatandaş Polis Akademisi tarafından gelecek duyuruyu heyecanla bekliyor. Peki beklenen duyuru geldi mi? Detaylar haberimizde…

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