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TREND
Eklenme tarihi: 4 Ağustos 2024 Pazar 08:45

20 bin kişi katıldı... Bursa'da 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği' yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi'nin oluşturduğu karanlık noktada bir araya gelenler, gece yarısından sonra görünen meteorları hayranlıkla izledi.