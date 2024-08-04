20 bin kişi katıldı... Bursa'da 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'

Her yıl ağustos ayında gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru', yaklaşık 1 ay boyunca gece gözlemiyle ilgiyle izleniyor.
Karacabey'de 5 yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen 'Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', bu sene Karacabey Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar da yer aldı.
Yeniköy ve Karacabey'de meteor yağmurunun izleneceği akşama özel bazı sokak aydınlatmaları geçici süreyle kapatıldı.
Etkinliğe katılım sağlayan yaklaşık 20 bin kişi, sabahın ilk ışıklarına kadar alanda kalıp, doğa olayına tanık oldu.
'ETKİNLİĞİMİZ ARTIK FESTİVALE DÖNÜŞTÜ'
Her yıl geçmişteki eksikliklerini tamamlayıp, devam ettikleri etkinliğin festivale dönüştüğünü söyleyen organizasyon sahibi Alper Tüydeş, ''Etkinliğimize geçmiş yıllardaki eksikliklerimi tamamlayıp, devam ediyoruz. Bu etkinliği başta ailelere ulaşabileceğimiz bir şekilde olmak üzere bütün herkesin dikkatini çekebilecek hale getirmeye çalışıyoruz.
'İLK DEFA İZLEYECEĞİZ, ÇOK HEYECANLIYIZ'
Ailesiyle geldiğini, ilk defa meteor yağmuru göreceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Fatih Ortabağ, "Ailemle birlikte geldik. Gerçekten, buradaki atmosfer çok güzel. Ben hayatımda ilk defa meteor yağmuru göreceğim.