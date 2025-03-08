1935 yılında Türkiye nüfusu kaçtı? İşte il il rakamlar

<p>1935 yılındat Türkiye nüfusu 16.200.694'tü ve bunların 7,974,225'sı erkek, 8,226,468'i kadındı </p><br><p>İşte 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye nüfusu</p><br><p>Burdur 96.152 kişi ile listenin en aşağısında yer alıyor</p><br><p>Ağrı - 106.727</p><br><p>Bilecik - 125.417</p><br><p>Siirt - 127.728</p><br><p>Amasya -128.497</p><br><p>Van - 142.672</p><br><p>Muş - 143.527</p><br><p>Kırşehir - 145.676</p><br><p>Erzincan - 158.383</p><br><p>Gümüşhane - 162.021</p><br><p>Isparta - 164.256</p><br><p>Kırklareli - 172.344</p><br><p>Çankırı - 177.734</p><br><p>Eskişehir - 182.961</p><br><p>Edirne 184.801</p><br><p>Kahramanmaraş - 189.570</p><br><p>Sinop - 192.150</p><br><p>Tekirdağ - 193.537</p><br><p>Muğla - 197.069</p><br><p>Diyarbakır - 214.871</p><br><p>Çanakkale - 223.225</p><br><p>Mardin -226.030</p><br><p>Urfa - 229.201</p><br><p>Antalya - 241.569</p><br><p>Niğde - 247.592</p><br><p>Elazığ - 253.693</p><br><p>Bolu - 254.254</p><br><p>Giresun - 259.673</p><br><p>Aydın - 260.749</p><br><p>Yozgat - 262.268</p><br><p>Çoruh - 270.688</p><br><p>İçel - 271.914</p><br><p>Ordu - 283.340</p><br><p>Gaziantep - 286.616</p><br><p>Denizli - 286.365</p><br><p>Çorum - 286.751</p><br><p>Afyonkarahisar - 883.414</p><br><p>Kars - 806.444</p><br><p>Tokat - 810.152</p><br><p>Kayseri - 312.469</p><br><p>Zonguldak - 321.246</p><br><p>Kocaeli - 335.492</p><br><p>Samsun - 338.014</p><br><p>Kütahya - 349.005</p><br><p>Trabzon - 359.791</p><br><p>Kastamonu - 361.671</p><br><p>Erzurum - 386.428</p><br><p>Seyhan - 387.009</p><br><p>Malatya - 411.513</p><br><p>Manisa - 425.038</p><br><p>Sivas - 435.630</p><br><p>Bursa - 441.663</p><br><p>Balıkesir - 482.261</p><br><p>Ankara - 538.669</p><br><p>Konya - 570.992</p><br><p>İzmir - 596.078</p><br><p>İstanbul - 883.414</p><br>