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TREND
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 14:42 |

1935 yılında Türkiye nüfusu kaçtı? İşte il il rakamlar

Ele geçen bir belgeye göre 1935 yılında nüfus dağılımı bugüne kıyasla çok daha farklıydı. İşte 1935 yılı sayımına göre il il Türkiye nüfusu

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