Eklenme tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:38

150 yıl sonra toprak altından çıkarıldı! Son hali herkesi şaşırttı

Bir YouTube içerik üreticisi, I. Dünya Savaşı dönemine ait bir askeri kamp alanında bulduğu 105 yıllık paslı cep bıçağını restore ederek yeniden kullanılır hale getirdi. Toprak altında uzun yıllar kaldığı için neredeyse tamamen pas tutan bıçağın, 19. yüzyıl tarzında, el yapımı bir demirci ürünü olduğu belirtildi.

