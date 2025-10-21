150 yıl sonra toprak altından çıkarıldı! Son hali herkesi şaşırttı
Bir YouTube içerik üreticisi, I. Dünya Savaşı dönemine ait bir askeri kamp alanında bulduğu 105 yıllık paslı cep bıçağını restore ederek yeniden kullanılır hale getirdi. Toprak altında uzun yıllar kaldığı için neredeyse tamamen pas tutan bıçağın, 19. yüzyıl tarzında, el yapımı bir demirci ürünü olduğu belirtildi.
Restorasyon sürecinde, bıçağın yüzeyindeki yoğun pas tabakası özenle temizlendi ve metal kısmı korunarak parlatıldı. Bıçağın orijinal formu bozulmadan yeniden hayata döndürüldü.
YouTube'da paylaşılan video, antik eşya meraklıları ve restorasyon tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. İzleyenler, yüzyılı aşkın süredir toprak altında kalan bir objenin titiz bir çalışmayla yeniden eski haline dönüştürülmesine hayran kaldı.