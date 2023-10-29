100 yıllık gururumuz Cumhuriyet! Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

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Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştıklarını kaydeden Dinler, "Mustafa Kemal Atatürk'e bitmeyecek bir şükran içindeyiz. Cumhuriyet'i biz kurmadık ama yaşatacak ve gelecek nesillere, kurucu unsur ve değerlerimizle aktaracak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" dedi.