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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 09:04

100 yıllık gururumuz Cumhuriyet! Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

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