1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu?

1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? ve 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu? gibi sorular pek çok insan tarafından merak ediliyor. Zira her yıl olduğu gibi bu yıl da İşçi Bayramı için işçi ve emekçiler kutlama yapacak.
1 MAYIS'TA BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?
1 Mayıs'ta bankada işi olan pek çok insan, ''1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu?'' ve ''1 Mayıs'ta hangi bankalar açık?'' gibi soruları araştırıyordu.
1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatil olarak geçiyor. Bu sebeple 1 Mayıs Çarşamba günü, 1 gün resmi tatil uygulanacak. Bunun sonucunda ise; kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
2024 YILINDAKİ KALAN RESMİ TATİLLER
Türkiye'deki birçok vatandaş, 2024 yılı içindeki resmi tatilleri araştırıyor. İşte kalan resmi tatil tarihleri;
19 Mayıs Pazar Günü: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.
15 Haziran Cumartesi Günü: Kurban Bayramı Arifesi.
16 Haziran Pazar Günü: Kurban Bayramı 1. Günü.
17 Haziran Pazartesi Günü: Kurban Bayramı 2. Günü.
18 Haziran Salı Günü: Kurban Bayramı 3. Günü.
19 Haziran Çarşamba Günü: Kurban Bayramı 4. Günü.
15 Temmuz Pazartesi Günü: Demokrasi ve Milli Birlik Günü.
30 Ağustos Cuma Günü: Zafer Bayramı.
29 Ekim Salı Günü: Cumhuriyet Bayramı.