1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu?

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1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? ve 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu? gibi sorular pek çok insan tarafından merak ediliyor. Zira her yıl olduğu gibi bu yıl da İşçi Bayramı için işçi ve emekçiler kutlama yapacak.