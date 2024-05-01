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TREND
Eklenme tarihi: 1 Mayıs 2024 Çarşamba 00:47

1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu?

1 Mayıs'ta hangi bankalar açık? ve 1 Mayıs'ta bankalar hizmet veriyor mu? gibi sorular, bankada işi olan pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Zira ilgili tarih, İşçi Bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Peki, söz konusu tarihte bankaya gidecekler işlerini halledebilecekler mi? Detaylar haberimizde…

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