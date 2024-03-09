'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisi Ramazan boyunca ekranda!

Aziz Mahmud Hüdayi karakterini Rüzgar Aksoy'un canlandırdığı dizi, TRT 1 ekranlarında ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam 23.45'te izleyici ile buluşacak.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Kamil Aydın'ın üstlendiği dizinin senaryosunu İsa Yıldız, Uhud Tekin ve Abdülselam Durmaz birlikte kaleme alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Yaşar Aydınlıoğlu, Barış Başar, Nadir Ersoy, Salih Bayraktar ve Burak Alp Yenilmez bulunuyor.
"Mahmud, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır."