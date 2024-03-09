'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisi Ramazan boyunca ekranda!

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"Mahmud, Kahire'den Bursa'ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır."