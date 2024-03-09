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Eklenme tarihi: 9 Mart 2024 Cumartesi 17:18

'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisi Ramazan boyunca ekranda!

Döneminde halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir kesime hitap ederek onları etkileyen, Anadolu'da yetişen velilerden Aziz Mahmud Hüdayi'nin yaşamı, 'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisiyle anlatılacak.

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