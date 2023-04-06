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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Nisan 2023 Perşembe 14:40

Yüzde 100 yerli ve milli! Tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılıyor

Savunma sanayi tarafından üretilen ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmalarla yeraltı görüntüleme cihazları bir kilometrelik menzil ile 50 metre derinliği görüntüleyebiliyor. Operasyonlar, tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılan cihaz, yüzyılın afetinde de depremzedelerin tespitinde büyük başarı sağladı.

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