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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:42

Yutulabilir parfüm üretildi! Günlük 4 kapsül vücudunuzun güzel kokmasını sağlıyor

Edirne'de güllerden tablet halinde yutulabilir parfüm üretildi. Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülşah Gedik, 'Sarımsaktan esinlendik. Günlük 4 tane kapsül alınmasıyla gayet güzel bir koku verilebileceğini görmüş olduk. Vücudun kokmasının dışında tuvaletlerin de güzel kokmasını amaçladık.' dedi.

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